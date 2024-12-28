Складной смартфон OnePlus Open 2 представлен на первых изображениях 

В Сети распространили первые изображения грядущего OnePlus Open 2. На рендерах показали дизайн устройства и улучшения по сравнению с первым поколением, которое вышло в октябре 2023 года.

Согласно рендерам, Open 2 будет больше и тоньше, с толщиной всего 10 мм, что делает его одним из самых тонких складных телефонов.

Он также получит защиту по стандарту IPX8, что является значительным улучшением по сравнению с защитой IPX4 у предшественника.

Смартфон может быть оснащён 8-дюймовым внутренним экраном LTPO AMOLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также 6,4-дюймовым внешним экраном.

Ожидается, что в устройстве будет 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а его производительность обеспечит чип Snapdragon 8 Elite.

Камера будет включать три 50-мегапиксельных сенсора сзади и два фронтальных сенсора на 32 и 20 мегапикселей. Аккумулятор ёмкостью 5900 мАч поддержит быструю проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную на 50 Вт.

OnePlus Open 2, вероятно, будет представлен в Китае в начале 2025 года, с глобальным релизом в первом квартале 2025 года.

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