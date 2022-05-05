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Складной смартфон Pixel от Google получит 5,8-дюймовый внешний дисплей

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Google готовит складной смартфон серии Pixel, который будет больше похож на Oppo Find N. Как сообщил источник, внутренний экран будет такого же размера как у Galaxy Z Fold 4.
Данную информацию предоставил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг.

Он написал, что внешний экран в раскладном Pixel Notepad будет диагональю 5,8 дюйма.

Ожидается, что в смартфоне реализуют подэкранную камеру. В Galaxy Z Fold 4 внешний дисплей будет 6,19 дюйма. Ожидается, что большие гибкие экраны в смартфонах будут одинаковой диагонали, но соотношение сторон будет разное.

Google может представить Pixel Notepad осенью одновременно с Pixel 7. Ранее сообщалось, что раскладной Pixel будет стоить около 1400 долларов.

Google Google Pixel Notepad
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