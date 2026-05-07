Складной iPhone Ultra может стать самым ремонтопригодным устройством в своём классе

Инсайдер Instant Digital сообщил новые детали о будущем складном iPhone, который в ряде утечек упоминается как iPhone Ultra. По его словам, внутренняя архитектура устройства может сделать его одним из самых простых в разборке и ремонте среди складных смартфонов.

Отмечается, что инженеры Apple якобы переработали компоновку внутренних компонентов, добившись более логичной и модульной структуры. Это, по утверждению источника, позволило отказаться от сложной прокладки шлейфов, характерной для большинства складных устройств, что обычно усложняет ремонт и разборку.

Также утверждается, что ключевые элементы размещены таким образом, чтобы максимально эффективно использовать внутреннее пространство под дисплей и аккумулятор, который может стать самым ёмким среди всех iPhone.

Ранее тот же инсайдер сообщал, что устройство может получить 7,8-дюймовый внутренний дисплей и 5,5-дюймовый внешний экран, чип A20, модем C2, поддержку Touch ID и двойную основную камеру. По его данным, цена устройства может составить около 2000 долларов, а запуск ожидается вместе с линейкой iPhone 18 Pro осенью.

