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Складной iPhone от Apple получит экран Samsung, алюминиевую рамку и АКБ на 5000 мАч

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В сети появились новые подробности о складном iPhone от Apple, который может выйти в конце 2025 или начале 2026 года.

Предполагается, что устройство будет иметь упрощённую камеру, алюминиевую внутреннюю рамку и 12-дюймовый дисплей от Samsung, хотя некоторые источники указывают на размер около 8 дюймов.

Складной iPhone станет одним из самых тонких смартфонов в этом сегменте, с толщиной около 9,2 мм в сложенном виде. Внутренний дисплей будет эквивалентен двум 6,1-дюймовым экранам, что делает его немного больше 11-дюймового iPad Pro.

Основным поставщиком OLED-панелей станет Samsung Display, а Apple разработает специальный шарнир для устройства. Утечка также указывает на наличие двух камер на задней панели и одной фронтальной, что соответствует текущим трендам на рынке.

Ожидается, что ёмкость аккумулятора составит около 5000 мАч, и Apple продолжит конкурировать с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Fold 6 и OnePlus Open.

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