Складной iPhone Duo получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68

Apple оснастила складной iPhone Duo защитой от пыли и воды по стандарту IP68. По уровню пылезащиты устройство превосходит Samsung Galaxy Z Fold8 с рейтингом IP48 и соответствует Google Pixel 11 Pro Fold, который также имеет IP68.

Маркировка IP6X означает полную защиту корпуса от проникновения пыли. Уровень IPX8 предусматривает устойчивость к длительному погружению в воду. По данным Apple, iPhone Duo способен выдерживать нахождение на глубине до шести метров в течение 30 минут.

Для складных смартфонов защита от пыли особенно важна из-за шарнирного механизма, в который могут попадать мелкие частицы. При этом Apple предупреждает, что устойчивость к воде и пыли со временем может снижаться из-за обычного износа.

Конструкция iPhone Duo также включает титановую рамку, титановую защиту шарнира и дисплей из десяти слоёв.