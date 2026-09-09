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Складной iPhone Duo оценили минимум в 173 тысячи рублей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Складной iPhone Duo оценили минимум в 173 тысячи рублей

Apple планирует выпустить первый складной смартфон под названием iPhone Duo, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. Продажи устройства могут начаться не раньше октября.

Базовая версия с накопителем на 256 ГБ будет стоить около 173 тысяч рублей, а цена моделей с увеличенным объемом памяти может достигнуть примерно 259 тысяч рублей. Ранее предполагалось, что стартовая стоимость составит до 216 тысяч рублей. Расчеты сделаны по официальному курсу ЦБ на 9 сентября — 86,473 рубля за доллар.

По данным Гурмана, смартфон получит процессор A20 Pro, модем Apple C2, две основные камеры разрешением 48 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп. Также заявлены магнитный механизм шарнира и поддержка стилуса Apple Pencil. Устройство планируют выпускать в белом и темно-синем цветах.

Кроме того, ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max подорожают примерно на 8,6 тысячи рублей по сравнению с нынешними аналогами.

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