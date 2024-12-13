В «М.Видео-Эльдорадо» открыли специальный предзаказ на Huawei Mate X6

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа на складной смартфон HUAWEI Mate X6 сразу после мирового дебюта устройства, который состоялся 12 декабря. Новинка отличается тонким и прочным корпусом, а также большими возможностями для многозадачности благодаря экрану и режиму нескольких окон.

Смартфон можно заказать за 189 999 рублей, а с 13 декабря 2024 года по 9 января 2025 года покупатели получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH GT 5 и дополнительные 6 месяцев гарантии на замену экрана.

HUAWEI Mate X6 оснащён 6,45-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2440×1080 пикселей и 7,93-дюймовым основным OLED-экраном с разрешением 2440×2240 пикселей. В разложенном виде его толщина составляет всего 4,6 мм. Смартфон защищён прочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения и обладает водонепроницаемостью класса IPX8.

Система охлаждения устройства эффективно отводит тепло, что позволяет поддерживать высокую производительность даже при интенсивной нагрузке. Камера Mate X6 сертифицирована TÜV Rheinland и поддерживает ультрареалистичную съёмку, включая 50 МП объектив с регулируемой диафрагмой и 48 МП телемакрообъектив с 4-кратным оптическим зумом.

Смартфон позволяет работать с тремя приложениями одновременно благодаря функции нескольких окон. Mate X6 доступен в трёх цветах: красном, черном и туманно-сером, и поддерживает различные аксессуары. На устройство предоставляется 18 месяцев официальной гарантии и 6 месяцев на замену экрана.