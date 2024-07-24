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Складной Galaxy Z Flip6 показал неплохую прочность в тесте блогера

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Блогер Зак Нельсон провел интересное и детальное исследование смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, раскрыв некоторые из его особенностей и уязвимостей.

Производитель рекомендует определенные меры предосторожности при использовании устройства, чтобы избежать повреждений.

Нельсон выделил несколько ключевых моментов из своего обзора:

  1. Прочность устройства: Samsung Galaxy Z Flip6 успешно прошел тест на сгибание, несмотря на свою уязвимую конструкцию. Это свидетельствует о качестве материалов и сборки.
  2. Защита экрана: Важно избегать нажима на экран острыми предметами или ногтями, а также внесение посторонних предметов при складывании устройства. Снятие заводской защитной пленки может привести к поломке.
  3. Устойчивость к царапинам: Внутренний дисплей уязвим к царапинам от мягких предметов, поэтому следует быть осторожным. Внешний экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus II, имеет хорошую защиту.
  4. Тест на устойчивость к пыли: Проверка устройства на устойчивость к пыли показала, что песок между половинками дисплея не повлиял на работу шарнира.
  5. Разборка устройства: При разборке смартфона Нельсон обнаружил, что удаление пленок с экрана привело к его неработоспособности. Блогер также отметил удобство доступа к батарее, испарительной камере и другим компонентам устройства.

 

 

 

 

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