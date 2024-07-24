Складной Galaxy Z Flip6 показал неплохую прочность в тесте блогера

Блогер Зак Нельсон провел интересное и детальное исследование смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, раскрыв некоторые из его особенностей и уязвимостей.
Производитель рекомендует определенные меры предосторожности при использовании устройства, чтобы избежать повреждений.
Нельсон выделил несколько ключевых моментов из своего обзора:
- Прочность устройства: Samsung Galaxy Z Flip6 успешно прошел тест на сгибание, несмотря на свою уязвимую конструкцию. Это свидетельствует о качестве материалов и сборки.
- Защита экрана: Важно избегать нажима на экран острыми предметами или ногтями, а также внесение посторонних предметов при складывании устройства. Снятие заводской защитной пленки может привести к поломке.
- Устойчивость к царапинам: Внутренний дисплей уязвим к царапинам от мягких предметов, поэтому следует быть осторожным. Внешний экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus II, имеет хорошую защиту.
- Тест на устойчивость к пыли: Проверка устройства на устойчивость к пыли показала, что песок между половинками дисплея не повлиял на работу шарнира.
- Разборка устройства: При разборке смартфона Нельсон обнаружил, что удаление пленок с экрана привело к его неработоспособности. Блогер также отметил удобство доступа к батарее, испарительной камере и другим компонентам устройства.