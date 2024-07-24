Складной Galaxy Z Flip6 показал неплохую прочность в тесте блогера

Блогер Зак Нельсон провел интересное и детальное исследование смартфона Samsung Galaxy Z Flip6, раскрыв некоторые из его особенностей и уязвимостей.

Производитель рекомендует определенные меры предосторожности при использовании устройства, чтобы избежать повреждений.

Нельсон выделил несколько ключевых моментов из своего обзора: