СКИФ провел первые обороты электронов в бустерном кольце под Новосибирском

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») добились циркуляции электронного пучка в бустерном кольце строящегося синхротрона. Об этом 21 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей научных организаций.

Как сообщил директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, электроны успешно совершили несколько полных оборотов в кольце, испустив синхротронное излучение при прохождении поворотных магнитов. Это подтверждает правильную настройку сотен систем установки и готовность к следующему этапу — ускорению пучка до проектной энергии в 3 ГэВ.

Директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев отметил, что периметр бустерного кольца составляет почти 159 метров, и слаженная работа всех элементов системы позволяет сделать вывод о корректной сборке и калибровке ускорителя. Хотя интенсивность полученного излучения пока недостаточна для проведения экспериментов, его параметры — форма, размер и интенсивность — могут быть использованы для дальнейшей настройки установки.

Следующий этап — ускорение пучка электронов до 3 ГэВ — намечен на июнь. Параллельно продолжаются работы на других участках ЦКП «СКИФ». В здании накопительного кольца завершён монтаж крыши, ведётся укладка инженерных коммуникаций, сборка оборудования и юстировка элементов ускорительной системы. Также установлена геодезическая сеть, обеспечивающая точную пространственную привязку всех компонентов комплекса.

Ранее на объекте уже был введён в строй линейный ускоритель — первая ступень установки, выдающая пучок энергии 200 МэВ. Этот пучок направляется в бустерное кольцо, где разгоняется до 3 ГэВ, после чего поступает в основное кольцо ускорителя.

Строительство СКИФа началось 25 августа 2021 года в Новосибирской области, вблизи наукограда Кольцово. Проект стал первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Планируется, что установка будет включать 30 экспериментальных станций, предназначенных для исследований в области биологии, медицины, материаловедения и других направлений.

Запуск шести первых станций ЦКП «СКИФ» намечен на конец 2025 года. Окончательная стоимость проекта превышает 50 млрд рублей.