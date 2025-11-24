Главная » Новости

Скидка на iPad 11-го поколения: цены снижены до 27 900 рублей на Amazon

На Amazon на этой неделе уменьшили стоимость Wi-Fi моделей iPad 11-го поколения на 7 000 рублей. Так, цена 128 ГБ Wi-Fi версии составляет 27 900 рублей вместо 34 900 рублей, что соответствует минимальной цене для этой модели.

Модель с 256 ГБ доступна за 37 900 рублей, а 512 ГБ — за 57 900 рублей, также со скидкой 7 000 рублей. Большинство моделей доставят примерно 29 ноября, а для подписчиков Prime возможна доставка в день заказа.

Все актуальные предложения Apple на «Чёрную пятницу» можно найти в специальной подборке Amazon, где обновляется список всех заметных скидок сезона.

