Signal идет на первом месте в списке самых безопасных мессенджеров

Эксперты по кибербезопасности из компании Artezio (входит в ГК «Ланит») составили список наиболее защищённых мессенджеров 2025 года. Первое место в рейтинге занял Signal, сообщили в компании «Коммерсанту». Telegram, ранее находившийся на пятой позиции, выбыл из списка из-за изменений в политике конфиденциальности.

Помимо Signal, в топ-5 вошли французский Olvid, швейцарский Threema, децентрализованный Element и австралийский Session. Signal сохранил лидерство благодаря открытому исходному коду и инновационной системе защиты данных, несмотря на то, что сервис заблокирован на территории России.

В последние месяцы вокруг Signal возникли скандальные ситуации. В частности, журналист The Atlantic был ошибочно добавлен в закрытый чат с чиновниками Белого дома, где обсуждались удары по йеменским хуситам. Кроме того, стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет передавал секретные военные планы через личную переписку в этом мессенджере.

Telegram утратил позиции в рейтинге из-за отсутствия сквозного шифрования по умолчанию и сотрудничества с правоохранительными органами различных стран. Специалисты фиксируют рост интереса пользователей к приватным коммуникационным платформам на фоне ужесточения политики конфиденциальности со стороны крупных технологических компаний.