Sibel Health представила носимый датчик для борьбы с зудом при атопическом дерматите

Компания Sibel Health анонсировала новую технологию для лечения атопического дерматита, представленную в рецензируемом исследовании в JAMA Dermatology.
Разработанный носимый датчик ADAM™ использует искусственный интеллект для точного определения ночных расчёсов и может значительно снизить зуд у пациентов.
Согласно исследованию, использование датчика в комбинации с тактильной обратной связью сократило количество почесываний на 28% и их продолжительность на 40%. Это устройство представляет собой нефармакологическое решение, которое может быть использовано в сочетании с традиционными методами лечения.
Sibel Health заключила партнёрство с фармацевтической компанией Maruho для дальнейшего развития этой технологии. Ожидается, что новое устройство поможет улучшить качество жизни людей, страдающих от хронического зуда.