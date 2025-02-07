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Sibel Health представила носимый датчик для борьбы с зудом при атопическом дерматите

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Компания Sibel Health анонсировала новую технологию для лечения атопического дерматита, представленную в рецензируемом исследовании в JAMA Dermatology.

Sibel Health представила носимый датчик для борьбы с зудом при атопическом дерматите

Разработанный носимый датчик ADAM™ использует искусственный интеллект для точного определения ночных расчёсов и может значительно снизить зуд у пациентов.

Согласно исследованию, использование датчика в комбинации с тактильной обратной связью сократило количество почесываний на 28% и их продолжительность на 40%. Это устройство представляет собой нефармакологическое решение, которое может быть использовано в сочетании с традиционными методами лечения.

Sibel Health заключила партнёрство с фармацевтической компанией Maruho для дальнейшего развития этой технологии. Ожидается, что новое устройство поможет улучшить качество жизни людей, страдающих от хронического зуда.

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