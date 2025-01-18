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Швеция строит хранилище для отработанного ядерного топлива на 100 тыс. лет

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Швеция приступила к строительству постоянного хранилища для отработанного ядерного топлива, которое будет рассчитано на 100 000 лет. Это второе подобное сооружение в мире, после финского. Хранилище будет расположено в Форсмарке, примерно в 150 километрах к северу от Стокгольма.

Швеция строит хранилище для отработанного ядерного топлива на 100 тыс. лет

На глубине 500 метров в древних породах возрастом 1,9 миллиарда лет будет создано 60 километров тоннелей. В хранилище планируется разместить 12 000 тонн отработанного топлива в медных капсулах длиной 5 метров, которые будут упакованы в глину и захоронены. Ожидается, что объект начнет принимать отходы в конце 2030-х годов, а завершение строительства намечено на 2080 год.

Проект оценивается в 12 миллиардов шведских крон (примерно 1,1 миллиарда долларов) и будет финансироваться ядерной отраслью. Несмотря на одобрение, некоторые организации выражают опасения по поводу безопасности хранилища.

Шведская организация MKG подала апелляцию с просьбой провести дополнительные проверки, ссылаясь на исследования, указывающие на возможную коррозию капсул и утечку радиоактивных элементов в грунтовые воды.

Швеция также планирует построить 10 новых реакторов к 2045 году, однако новое хранилище не сможет вместить топливо от этих установок. В настоящее время около 7500 тонн отработанного ядерного топлива хранится во временном хранилище в Оскарсхамне.

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