Эксперт Шутов назвал действенный способ защиты устройств от мошенников

Функция второго пространства на смартфонах с ОС Android помогает обеспечить безопасность важной информации, а также предотвратить случайное удаление данных. Это рассказал преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА, Василий Шутов.

Второе пространство на самом деле представляет собой дополнительный рабочий стол на устройстве. Оно позволяет разделить деловые и личные папки, перемещать конфиденциальные данные и создавать «игровые зоны» для детей. Некоторые модели смартфонов уже имеют встроенную функцию второго пространства, а для других устройств можно скачать соответствующую программу из магазина мобильных приложений.

Активация второго пространства осуществляется через меню «Настройки». Пользователю нужно выбрать раздел «Особые возможности», затем «Второе пространство» и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль, иначе эта функция может быть бесполезной.

Если нужно защитить отдельные папки с файлами без создания второго пространства, то помощь могут оказать специальные утилиты, которые легко найти в магазине мобильных приложений. Эти программы могут не только установить пароли, но и ограничить доступ к файловому менеджеру, пояснил Шутов.

Источник: Прайм.