Шляпу EcoFlow с солнечными батареями для зарядки гаджетов оценили в $79

Компания EcoFlow начала предзаказы на свою новую шляпу PowerHat, которая предназначена для зарядки устройств в путешествиях.

Эта водонепроницаемая шляпа имеет солнечные панели на полях и два USB-порта, что позволяет заряжать два устройства одновременно. Максимальная мощность составляет 5В и 2,4А, и она может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 3-4 часа.

PowerHat защищена по стандарту IP65 и подходит для зарядки через USB-A и USB-C. Время зарядки зависит от солнечного света.

Шляпа идеально подойдет туристам и кемперам для зарядки таких устройств, как налобные фонари или зажигалки. EcoFlow объединила широкую шляпу с солнечными ячейками, что делает ее удобной и практичной.

PowerHat выполнена из прочных монокристаллических солнечных элементов с эффективностью 23-24%. Максимальный рабочий ток составляет 2 ампера при 5В.

Модели доступны в разных размерах: средний и большой (7-7 1/4 дюйма, обхват 56-58 см) и очень большой (7 3/8-7 5/8 дюйма, обхват 59-61 см). Обе модели весят около 370 граммов.

Предзаказ на EcoFlow PowerHat открыт до 31 августа по специальной цене — 79 долларов. Позже стоимость вырастет до 129 долларов.