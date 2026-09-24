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ShinyHunters заявили о взломе систем ФБР и краже данных

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о проникновении в информационные системы Федерального бюро расследований США и получении персональных данных сотрудников и кандидатов на работу. В ФБР подтвердили, что знают о сообщениях о несанкционированной активности и проводят проверку.

По утверждению злоумышленников, им удалось получить информацию о тысячах человек, включая сотрудников ведомства и соискателей. Группировка заявляет, что среди похищенных сведений могут находиться имена, домашние адреса и номера телефонов сотрудников ФБР, а также данные членов их семей.

Издание 404 Media сообщило, что получило от хакеров образец предполагаемой утечки. Часть содержащейся в нём информации журналисты смогли сопоставить с данными из открытых источников.

Предположительно, первоначальной точкой проникновения стал сервер Oracle PeopleSoft, используемый в том числе для работы с кадровой информацией и данными соискателей. После этого, как утверждается, злоумышленники получили доступ к размещённому в инфраструктуре Amazon государственному облаку с дополнительными сведениями.

ShinyHunters заявляет о похищении нескольких терабайт информации. При этом участники группировки утверждают, что их действия не связаны с требованием денежного выкупа. Вместо этого они требуют от ФБР удалить опубликованный ранее отчёт, который, по их версии, содержит недостоверные обвинения в адрес группировки.

Также сообщалось о временной недоступности сайта FBIjobs.gov и портала для кандидатов на должность специального агента. Однако сам по себе сбой в работе ресурсов не подтверждает заявленный хакерами масштаб взлома.

Представитель ФБР сообщил TechCrunch, что ведомство расследует сообщения о несанкционированной активности, затронувшей FBIjobs.gov. Точный объём возможной утечки и число людей, чьи данные могли быть скомпрометированы, на данный момент официально не раскрыты.

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