Sharp выпустила робота-смартфон в виде медвежонка — Poketomo

Японская компания Sharp представила гибрид робота и смартфона Poketomo, который пришёл на смену роботу RoBoHoN, не обновлявшемуся с 2019 года.

Покетимо умеет разговаривать, шевелить лапами, менять тон голоса и цвет светодиодного кольца на животе. Со временем робот «привыкает» к пользователю, напоминая домашнего питомца.

В продаже Poketomo появится в ноябре, но предзаказ уже открыт. Цена составляет 39 600 йен (~22 400 рублей). Для общения с роботом потребуется дополнительная подписка на голосовые функции.

