Последний осенний месяц выдался капризным: погода меняется почти ежедневно, создавая идеальные условия для активности вирусов гриппа и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, с каждой неделей случаев гриппа и других ОРВИ становится всё больше — на последней неделе октября число заболевших выросло вдвое по сравнению с предыдущей. Однако защитить себя в период вирусного сезона вполне возможно, если знать, как действовать.

Предновогодние вирусы

Переменчивая погода, понижение температуры, нехватка солнечного света и витаминов ослабляют иммунитет. Организм, ещё не адаптировавшийся к зиме, становится особенно восприимчивым к инфекциям. Дополнительный риск создаёт то, что люди чаще проводят время в закрытых помещениях, где воздух редко обновляется, а контакты становятся плотнее — именно в таких условиях вирусы распространяются быстрее всего.

От респираторных инфекций не застрахован никто, но для некоторых групп они особенно опасны — это дети, пожилые, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Андрей Продеус, отмечает, что COVID-19 сегодня уже не представляет той угрозы, что была ранее, поэтому основное внимание стоит уделить защите от классических ОРВИ и гриппа.

Борьба и защита

Большинство респираторных вирусов вызывают схожие симптомы — повышение температуры, головную и суставную боль, кашель, насморк, слабость. Согласно обновлённым рекомендациям Минздрава РФ, при первых признаках недомогания стоит начать приём противовирусных препаратов широкого спектра действия, которые способны остановить развитие болезни, воздействуя на сам вирус.

Особенность таких препаратов — способность блокировать целую группу возбудителей, включая вирусы гриппа типов A и B, риновирусы и аденовирусы.

Одним из наиболее изученных и применяемых средств этого класса является умифеновир (Арбидол). Как отмечает профессор Продеус в интервью изданию «РИДУС», клинически доказано, что препарат эффективен как при лечении, так и в профилактических целях — он способен предотвратить заражение при контакте с больным и сократить длительность болезни при курсовом приёме.

Умифеновир рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для терапии гриппа. А результаты метаанализа 73 клинических исследований, опубликованные в журнале JAMA Internal Medicine, подтвердили: умифеновир имеет высокий профиль безопасности и лучше других препаратов сокращает продолжительность болезни при инфицировании гриппом.

Зимнее здоровье

Вакцинация остаётся надёжным способом защиты от тяжёлых форм гриппа, напоминает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, привитые дети и взрослые в 80–90% случаев не заболевают, а если заражаются, то болезнь протекает легче и без осложнений.