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Сервисы Mail уже привлекли свыше 5 миллионов пользователей ИИ

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Об этом компания сообщила, отметив, что функции ИИ стали доступны пользователям в феврале прошлого года.

Сервисы Mail уже привлекли свыше 5 миллионов пользователей ИИ, пишет ТАСС.

Наиболее популярные запросы к ИИ включают краткий пересказ входящих писем, написание уникальных текстов и создание поздравлений. Запросы чаще всего поступают от пользователей на платформе Android.

В Mail доступны шесть сценариев использования генеративного ИИ, включая пересказ текстов, генерацию идей и написание постов для соцсетей.

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