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Сервис SuperJob провел опрос и назвал самые худшие подарки на Новый год

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В опросе, проведённом сервисом SuperJob, россияне поделились своим мнением о неудачных новогодних подарках. По результатам опроса, наименее желанными подарками стали носки и сувениры.

8% респондентов отметили, что не хотят получать одежду, такую как носки, халаты и свитера. 5% не рады сувенирам, которые собирают пыль, например, игрушкам и статуэткам. Также 3% раздражает косметика и сладости. 2% не довольны кухонными принадлежностями, а 1% считает, что фрукты и алкоголь также неуместны в качестве подарков.

Кроме того, 4% опрошенных отметили, что худший подарок — это неприятные известия перед праздником или отсутствие праздничного настроения. 15% участников считают, что отсутствие подарка — это наихудший вариант.

Интересно, что каждый третий россиянин никогда не получал плохих подарков. Мужчины чаще, чем женщины, недовольны одеждой на Новый год, в то время как женщины чаще критикуют сладости и кухонные принадлежности.

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