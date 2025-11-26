Главная » Новости

Сервис Speedtest вновь стал доступен части пользователей в России

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Сервис для измерения скорости интернета Speedtest от компании Ookla вновь стал доступен на территории России после ранее введённой блокировки. По данным на вечер 25 ноября, приложение стабильно работает в ряде регионов, включая Москву. Официальных сообщений о снятии ограничений со стороны Роскомнадзора не поступало.

При этом доступность веб-версии Speedtest остаётся неоднородной. В некоторых регионах сайт открывается, в других — нет. На работу сервиса влияет тип подключения: у части пользователей ресурс недоступен через мобильный интернет, но открывается через домашние сети, или наоборот. Ситуация зависит от решений конкретных операторов и провайдеров.

Блокировка Speedtest была введена в конце июля 2025 года. Тогда в Роскомнадзоре заявляли, что данные, собираемые сервисом, могут использоваться для анализа структуры российской сети связи, что создает потенциальные угрозы её безопасности. В качестве альтернативы ведомство рекомендовало российское приложение «ПроСеть».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.