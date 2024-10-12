Сервис «Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов

Сервис Авито начал тестирование программы трейд-ин, позволяющей пользователям обменивать старые смартфоны на новые с выгодной скидкой. На текущем этапе инициатива доступна в Москве, Санкт-Петербурге и еще 25 городах России.

Для использования услуги необходимо заполнить анкету о состоянии старого устройства и выбрать модель нового смартфона.

Скидка на покупку нового гаджета будет определена на основе состояния старого устройства. Если пользователь согласен с предложенной скидкой, ему потребуется передать свой смартфон партнеру Авито, который занимается трейд-ином.

После проверки состояния устройства покупатель получит новый смартфон с гарантией.

Покупка и продажа смартфонов на платформе остается весьма популярной: в первые восемь месяцев 2024 года продажи новых смартфонов выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в то время как доля б/у устройств составляет 77% от общего объема продаж.