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Сервис «Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Сервис Авито начал тестирование программы трейд-ин, позволяющей пользователям обменивать старые смартфоны на новые с выгодной скидкой. На текущем этапе инициатива доступна в Москве, Санкт-Петербурге и еще 25 городах России.

Для использования услуги необходимо заполнить анкету о состоянии старого устройства и выбрать модель нового смартфона.

Скидка на покупку нового гаджета будет определена на основе состояния старого устройства. Если пользователь согласен с предложенной скидкой, ему потребуется передать свой смартфон партнеру Авито, который занимается трейд-ином.

После проверки состояния устройства покупатель получит новый смартфон с гарантией.

Покупка и продажа смартфонов на платформе остается весьма популярной: в первые восемь месяцев 2024 года продажи новых смартфонов выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в то время как доля б/у устройств составляет 77% от общего объема продаж.

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