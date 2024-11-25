Серия vivo S20 дебютирует 28 ноября

Компания vivo анонсировала запуск новой серии смартфонов S20, который состоится 28 ноября в 19:00. В линейке будут представлены две модели: vivo S20 Pro и стандартная vivo S20, ориентированные на пользователей, желающих получить премиальный и универсальный смартфон.

Vivo S20 Pro предлагает «изогнутый по всей глубине экрана», который сочетает стиль плоского дисплея с эргономикой изогнутого корпуса. Эта модель порадует любителей фотографии благодаря 50-мегапиксельному телеобъективу для портретной съемки и 50-мегапиксельному основному объективу с оптической стабилизацией.

Внутри устройства находится чипсет Dimensity 9300+, который обеспечивает флагманскую производительность. Также используется технология «Blue Crystal» для улучшения охлаждения.

Стандартная версия vivo S20 обладает ультратонким дизайном с толщиной экрана всего 7,19 мм и аккумулятором емкостью 6500 мАч, который использует полутвердельную технологию для высокой емкости. Эта модель предлагает режим «Динамические фотографии в режиме реального времени», который добавляет движение к изображению, а также режим фотосъемки в стиле пленочной камеры.

Обе модели будут доступны в ярких цветах: S20 Pro в «Золотом перо феникса», «Пурпурном воздухе с востока» и «Чернилах соснового дыма», а стандартная модель в «Золотом перо феникса», «Белой нефритовой росе» и «Чернилах соснового дыма». Оба смартфона оснащены экранами BOE Q10 с защитой глаз, что обеспечивает комфортный просмотр.

Стандартная модель будет работать на чипсете Snapdragon 7 Gen3 и весить около 180 г. Серия vivo S20 обещает привлечь внимание пользователей, ищущих смартфоны с хорошими характеристиками и стильным дизайном.