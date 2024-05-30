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Серия смартфонов Tecno Camon 30 получила спецверсию с кофейной экокожей

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Компания TECNO предлагает уникальные дизайнерские версии своих смартфонов серии CAMON 30, разработанные совместно с премиальным брендом Loewe. Главной особенностью этих моделей стало использование переработанной кофейной гущи в составе покрытия задней панели.

Серия смартфонов Tecno Camon 30 получила спецверсию с кофейной экокожей

Обновленная линейка включает смартфоны CAMON 30, 30 5G, 30 Pro 5G и Premier 5G с приставкой Loewe Design Edition. Они отличаются от базовых моделей как внешне, так и материалами, используемыми при их производстве. Задняя панель этих особых версий состоит из 0,8 грамма кофейных отходов, что составляет более 25% биоразлагаемых материалов.

Процесс производства задней панели из кофейной гущи не требует органических растворителей и дополнительного потребления воды, а также осуществляется с использованием солнечной энергии.

Заявлено, что этот материал более устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и влажности по сравнению с традиционной и синтетической кожей.

Серия смартфонов Tecno Camon 30 получила спецверсию с кофейной экокожей

Дизайн дизайнерских версий CAMON 30 включает плавную изогнутую линию, напоминающую форму винтажных фотоаппаратов, и алюминиевое кольцо с рифлёной кромкой вокруг модуля камер, вдохновленное профессиональными объективами. Контурная резьба выполнена с помощью технологии CNC на специальном фрезеровочном станке.

На задней панели слева вверху расположен новый функциональный элемент — индикатор записи, который светится красным при записи видео и мигает перед съемкой фото.

Он также активируется при включении/зарядке устройства, входящих вызовах и получении сообщений. Пользователь может отключить этот индикатор при необходимости.

Серия смартфонов Tecno Camon 30 получила спецверсию с кофейной экокожей

Кроме экологических преимуществ, новый материал из кофейной гущи снижает потребление ископаемого топлива на 49,6% в производственной цепочке и выбросы углекислого газа на 46,3%, по сравнению с кожаным покрытием.

Остальные характеристики смартфонов полностью повторяют их стандартные версии. Дата начала продаж и цена «зеленых» версий TECNO CAMON 30 будут объявлены позднее.

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