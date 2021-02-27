Серия смартфонов Samsung Galaxy S10 получила One UI 3.1 на базе Android 11

Samsung одна из немногих компаний, которая старается максимально быстро выпускать обновление для своих смартфонов.

Корейская компания начала обновлять Galaxy S10, а это флагман вышедший на рынок два года назад, и получивший Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Помимо этого смартфоны получили мартовское обновление безопасности.

Samsung Galaxy S10 операционную систему Android 11 получили еще в начале года, но тогда прошивка была создана на оболочке One UI 3.0.

Теперь владельцы смартфонов по «воздуху» начали получать версию One UI 3.1, в которую добавили некоторые функции, позаимствованные у Galaxy S21.

Так, в One UI 3.1 для Galaxy S10 добавили поддержку беспроводного режима DeX и ряд улучшений для работы с фото и редактированием снимков.

Пока One UI 3.1 для Galaxy S10 распространяется в Европе, а позже его начнут рассылать и в РФ.