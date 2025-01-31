Серия Samsung Galaxy S24 получит возможности камеры Galaxy S25

Оболочка One UI 7 основанная на Android 15, впервые представленная на флагманской серией Galaxy S25, продемонстрировала большое количество улучшений камеры.

Так, в Galaxy S25 появились настраиваемые фильтры, виртуальная диафрагма и ряд других улучшений.

Ожидается, что в ближайшее время все эти улучшения доберутся до прошлой флагманской серии. Точной даты выхода One UI 7 на Galaxy S24 пока нет.

Новые функции до прошлогодних флагманов должны добраться с выходом OneUI 7.1.

Согласно новому отчёту, Samsung планирует внедрить новый набор функций камеры на старых телефонах Galaxy, совместимых с обновлением OneUI 7.1.

Сейчас в серии Galaxy S25 есть шесть новых фильтров в приложении «Камера», которые позволяют пользователям настраивать эстетику своих снимков. Теперь Samsung даже позволяет пользователям настраивать фильтры. Таким образом, пользователь может изменить цветовую температуру, контрастность и даже насыщенность снимка.