Главная » Новости

Серия Samsung Galaxy S24 получит возможности камеры Galaxy S25

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Оболочка One UI 7 основанная на Android 15, впервые представленная на флагманской серией Galaxy S25, продемонстрировала большое количество улучшений камеры.
Так, в Galaxy S25 появились настраиваемые фильтры, виртуальная диафрагма и ряд других улучшений.

Ожидается, что в ближайшее время все эти улучшения доберутся до прошлой флагманской серии. Точной даты выхода One UI 7 на Galaxy S24 пока нет.
Новые функции до прошлогодних флагманов должны добраться с выходом OneUI 7.1.

Согласно новому отчёту, Samsung планирует внедрить новый набор функций камеры на старых телефонах Galaxy, совместимых с обновлением OneUI 7.1.

Сейчас в серии Galaxy S25 есть шесть новых фильтров в приложении «Камера», которые позволяют пользователям настраивать эстетику своих снимков. Теперь Samsung даже позволяет пользователям настраивать фильтры. Таким образом, пользователь может изменить цветовую температуру, контрастность и даже насыщенность снимка.

 

 

One UI 7
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.