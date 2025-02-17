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Серия Redmi K80 достигла показателя в 2,4 миллиона активаций

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Серия Redmi K80, выпущенная в ноябре 2024 года, набрала 2,4 миллиона активаций, сообщает Ван Тенг, гендиректор маркетинга Xiaomi в Китае.

Серия Redmi K80 достигла показателя в 2,4 миллиона активаций

Это делает Redmi лидером среди флагманов-убийц, предлагая устройства с высокой производительностью по доступным ценам.

Линейка K80 включает три модели с 2K экранами, ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли IP68.

В первые 24 часа 28 ноября 2024 года было продано более 660 000 устройств, что подтверждает высокий спрос.

Серия K80 остаётся одной из самых успешных в 2025 году благодаря обновлениям HyperOS и аппаратным инновациям от Xiaomi.

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