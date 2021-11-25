Серия OPPO Reno7 представлена ​​в тонких и легких корпусах

OPPO провела сегодня мероприятие по запуску нескольких продуктов, включая серию Reno7, новые дополнения к линейке наушников Enco и даже смарт-телевизор. Но звездой шоу, очевидно, была серия Reno7, которая на прошлой неделе вызвала много шума благодаря множеству утечек и тизеров.

Прежде всего, серия OPPO Reno7 имеет обновленный дизайн, но сохраняет общую квадратную прямоугольную конструкцию, которая была впервые представлена ​​в серии с Reno6. Тем не менее, лицевые панели в этом году были значительно уменьшены, так что вариант Pro имеет соотношение экрана к корпусу 92,8%.

Обновилась и задняя панель этой серии. На тыльную сторону была нанесена «технология литографии аэрокосмического уровня», чтобы создать мелкую решетчатую текстуру и внешний вид, похожий на метеоритный дождь.

И, наконец, Reno7 Pro поставляется с широко обсуждаемым индикатором уведомлений вокруг камер, который должен быть лучшим использованием выступающего модуля камеры.

Источник — Astera.