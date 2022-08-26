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Серия iPhone 14 дебютирует 7 сентября на мероприятии в театре Стива Джобса

Автор На чтение 1 мин Просмотров 114 Опубликовано

Apple официально объявила дату презентации своих смартфонов iPhone 14, а также других новинок.
Новая линейка iPhone будет показана 7 сентября, причем стоит отметить, что эту дату раньше называли инсайдеры Bloomberg.

Пока известно, что на презентации будут показаны iPhone. Новая линейка будет состоять из четырёх моделей, причем по данным одних источников, в ней не будет mini модели, а по данным других она будет.

Точно станет известно только на специальном мероприятии в театре Стива Джобса. Также в этот день ожидается показ трех версий Apple Watch, одна их будет совершенно новой с иным дизайном и увеличенным временем работы на одном заряде.

Apple начнет презентацию в 20:00 по московскому времени, ее можно будет посмотреть на сайте компании и в приложении Apple TV.

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