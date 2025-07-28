Сериал по God of War запущен в производство, съёмки стартуют не раньше 2026 года

Шоураннер Рональд Д. Мур на Comic-Con подтвердил запуск в производство сериала по мотивам God of War. Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, сосредоточится на скандинавской арке Кратоса и Атрея.

Съёмки начнутся не ранее 2026 года — сейчас продолжается работа над сценарием. Мур уклонился от ответов о прошлом Кратоса, намекнув, что акцент будет сделан на его отношениях с сыном.

В проект также вовлечён геймдиректор оригинальной игры Кори Барлог. Сам Мур признался, что раньше не играл в God of War, но давно заинтересовался проектом благодаря игрофильму и теперь проходит игру лично.