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Сериал по God of War запущен в производство, съёмки стартуют не раньше 2026 года

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Сериал по God of War запущен в производство, съёмки стартуют не раньше 2026 года

Шоураннер Рональд Д. Мур на Comic-Con подтвердил запуск в производство сериала по мотивам God of War. Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, сосредоточится на скандинавской арке Кратоса и Атрея.

Съёмки начнутся не ранее 2026 года — сейчас продолжается работа над сценарием. Мур уклонился от ответов о прошлом Кратоса, намекнув, что акцент будет сделан на его отношениях с сыном.

В проект также вовлечён геймдиректор оригинальной игры Кори Барлог. Сам Мур признался, что раньше не играл в God of War, но давно заинтересовался проектом благодаря игрофильму и теперь проходит игру лично.

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