Сергей Санников провел онлайн-презентацию проекта DAO TTS DMCC

Онлайн-презентацию своего проекта DAO TTS DMCC провел Сергей Санников, основатель и СЕО компании. Он пригласил к участию новичков и инвесторов с невысоким доходом. В To the Sun можно составить инвестиционный портфель на сумму от $10 тысяч, что могут себе позволить большинство традиционных и криптоинвесторов. Известно, что во многих криптофондах для инвесторов вход равен $1 млн, а такой суммой располагают только опытные игроки криптовалютного рынка.

Сергей Санников подчеркнул: бизнес DAO TTS DMCC не зависит от одного конкретного человека, например, основателя компании. В распределении прибыли, в стратегии компании может принимать участие каждый инвестор. DAO TTS DMCC – интеллектуальная собственность, которая позволит без участия людей и фондов управлять капиталом. Главная цель компании – создать уникальный и высокотехнологичный продукт, способный справляться с любыми колебаниями на рынке. По словам Сергея Санникова, разработана жесткая система, которая дает возможность за счет управления портфелем стабилизировать ситуацию.

Капитализация токена – еще одна большая цель компании. Основная задача – сделать так, чтобы токен был обеспечен максимально емким и сильным портфелем, чтобы росла его капитализация, отметила директор по продукту компании To the Sun, доктор юридических наук Галина Добрякова. Она рассказала о консультациях с практиками юридического рынка ОАЭ перед выпуском токена, которые подтвердили, что капитализация токенов возможна. Также Галина Добрякова сообщила о получении соответствующей лицензии для выпуска токенов.

В компании DAO TTS DMCC внедрен комплаенс для проверки контрагентов. Эта процедура позволяет проверить человека, с которым работает компания, а также его деньги, с которыми работает он. Также проверку проходят фонды и трейдеры.