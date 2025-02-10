Sennheiser представила новые наушники HD 505 для ценителей звука

Немецкий аудиопроизводитель Sennheiser запустил в продажу новые наушники HD 505, предназначенные для любителей качественного звучания.

Компания утверждает, что модель обеспечивает аналитическую настройку звука, отличную детализацию и высокий уровень комфорта.

Наушники оснащены 120-омным преобразователем в открытой чашке, который позволяет воспроизводить частоты от 12 до 38 500 Гц с гармоническими искажениями менее 0,2%. Наклонные преобразователи создают широкую звуковую сцену благодаря треугольному расположению динамиков.

Модель построена на шасси серии HD 500 и имеет оголовье из синтетической кожи. С весом всего 237 граммов наушники удобны для длительного использования. Модульная конструкция позволяет подключать сбалансированные источники звука или микрофон.

В комплект входят съёмный кабель длиной 1,8 метра с 3,5-мм разъёмом и адаптер на 6,3 мм. Наушники уже доступны на Amazon по цене 279,90 евро или 249,95 долларов.