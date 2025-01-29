Сенатор Шейкин сообщил об эффективных способах защиты личных данных

Злоумышленники могут получить доступ к учетным записям на портале госуслуг и завладеть чувствительной информацией. Это может привести к серьезным последствиям, таким как оформление кредитов на жертву или обман других людей от её имени.

Чтобы снизить риск, эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, но даже этот метод защиты мошенники научились обходить, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

Двухфакторная аутентификация требует от пользователя два ключа для входа: стандартный логин и пароль, а также дополнительный код, который приходит по SMS или в приложении. С 1 октября 2023 года на портале госуслуг этот метод стал обязательным. Пользователи могут выбрать различные способы получения второго ключа, включая биометрические данные.

Однако, если злоумышленники взломают аккаунт, они получат доступ ко всей хранящейся информации. Это может быть менее критичным для социальных сетей, но все равно опасно, так как мошенники смогут писать от имени жертвы.

Рост случаев взлома аккаунтов с двухфакторной аутентификацией вызывает беспокойство. В числе угроз — фишинговые атаки, небезопасные Wi-Fi сети и звонки от мошенников, которые могут под предлогом проверки запрашивать коды доступа.

Для защиты своих данных специалисты рекомендуют устанавливать программы для проверки утечек, создавать сложные пароли и внимательно проверять URL-адреса. Если учетная запись была взломана, на портале госуслуг есть инструкции по восстановлению доступа и дальнейшей защите аккаунта.