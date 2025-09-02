Семин: Сычев при поддержке властей способен вывести «Иртыш» в Премьер-лигу

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением о работе Дмитрия Сычева, возглавившего омский «Иртыш» в январе 2024 года в статусе президента клуба.

Семин отметил, что Сычев обладает достаточными знаниями и опытом, чтобы привести команду к серьезным результатам. При этом, по его словам, успех возможен только при участии городских и областных властей. «Если в Омске окажут поддержку Дмитрию, он способен вывести „Иртыш“ в РПЛ. Но достичь этого крайне сложно без объединенных усилий», – подчеркнул специалист в разговоре с «РБ Спорт».

Наставник добавил, что периодически общается с бывшим нападающим «Локомотива». Недавно они встречались на мероприятии, где за чашкой чая обсуждали футбол, Омск и перспективы клуба.

Дмитрий Сычев выступал за «Локомотив» под руководством Семина с 2005 по 2010 год, а также входил в состав национальной сборной. На текущий момент «Иртыш» после семи туров LEON-Второй Лиги набрал 11 очков и располагается на четвертом месте группы «Серебро».