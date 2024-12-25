Секреты зимнего иммунитета: как пережить вирусный сезон и остаться в строю

Декабрь – это не только время чудес и новогодней суеты, но и настоящая проверка на прочность для нашего здоровья. Пока мы носимся по магазинам, готовим подарки и участвуем в предновогодних мероприятиях, вирусы выстраиваются в очередь, чтобы ослабить наш иммунитет. Как не сдаться в борьбе с сезонными инфекциями и встретить праздники в отличном настроении?

Вирусная волна: почему декабрь опасен

Эпидемиологи предупреждают: зима – пик активности вирусов. Как только температура падает, а люди начинают больше времени проводить в помещениях, риск заболеть гриппом или ОРВИ возрастает в разы. На 49-й неделе года заболеваемость гриппом и ОРВИ уже выросла на 5%, а случаи заражения коронавирусом увеличились на 7,4%.

Ключевой момент, по словам замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора академика Александра Горелова, приходится на 51-ю неделю года. Именно тогда эпидемиологическая ситуация становится по-настоящему напряженной и определяет дальнейший вирусный сезон. Пройти его без ущерба для здоровья поможет вакцинация. Врачи не устают повторять, что прививка от гриппа не только снижает вероятность тяжелого течения болезни, но и обеспечивает дополнительную защиту от осложнений, в том числе вызванных COVID-19.

Противовирусная защита: как и что помогает

В сезон эпидемий в арсенале для профилактики и лечения важно иметь не только жаропонижающие и противовоспалительные симптоматические средства, но и противовирусные препараты. Среди них – умифеновир, вещество с доказанным действием, которое активно используется не только в борьбе с ОРВИ и вирусами гриппа А и В, но и в комплексной терапии COVID-19, пишет «Российская газета». По словам главного Подмосковного детского аллерголога-иммунолога, профессора Андрея Продеуса, умифеновир (основное действующее вещество Арбидола) помогает остановить размножение вирусов и защищает клетки организма. Механизм действия Арбидола направлен на блокировку проникновения вирусов в клетки, что особенно важно в условиях массового распространения гриппа и других респираторных инфекций. Продеусподчеркивает: подобные средства эффективны как на ранних стадиях заболевания, так и в профилактических целях. Особенно это актуально для детей с формирующимся иммунитетом и пожилых людей, чей иммунитет ослаблен.

Как победить вирусы: простые шаги к здоровью

Помимо медикаментозной защиты, не стоит забывать и об элементарных мерах профилактики:

• Соблюдайте гигиену. Регулярное мытье рук и использование антисептиков снизят риск заражения.

• Проветривайте помещения. Свежий воздух помогает избавиться от вирусов.

• Укрепляйте иммунитет. Правильное питание, витамины, физическая активность и полноценный сон – простые, но действенные инструменты.

• Избегайте контактов с больными. Если возможно, минимизируйте посещение массовых мероприятий.

Здоровье в ваших руках

Сезон зимних вирусов – это не повод паниковать, а шанс позаботиться о себе и своих близких. Соблюдая рекомендации врачей, включая вакцинацию и разумное использование противовирусных средств, вы сможете встретить праздники в добром здравии. А хорошее настроение и позитивный настрой – самые верные помощники в борьбе с любыми недугами.