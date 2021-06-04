Аналитики исследовательской компании Counterpoint Research решили выяснить, во сколько американской компании Apple обходится выпуск смарт-часов Watch Series 6.

Оказалось, что себестоимость новых смарт-часов Apple Watch Series 6 составила всего $136, из которых 86% это цена процессора, экрана, датчиков и корпуса.

Система SiP S6 обходится в 23,7% от общей стоимость устройства, а еще 13,2% это цена экрана, сенсорной панели и стекла.

Еще 13,3% от стоимости это корпус, 12% приходится на набор датчиков, 6% на аккумулятор и катушку беспроводной зарядки. Остальное это затраты на сборку, упаковку, тестирование и прочее.