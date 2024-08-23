Science News: старые книги оказались опасными для здоровья

Старые книги, особенно из викторианской эпохи, могут выглядеть красиво, но с ними нужно быть осторожнее: они могут содержать токсичные тяжелые металлы.

Исследователи из Университета Липскомб в Нэшвилле обнаружили, что в некоторых старых книгах концентрация опасных металлов, таких как свинец, хром и мышьяк, превышает безопасные уровни, передает Science News.

На недавнем собрании Американского химического общества студентка Лейла Аис рассказала о том, как их команда исследовала книги из университетской коллекции. Библиотекари попросили проверить ярко раскрашенные обложки. Исследователи использовали рентгенофлуоресцентный спектрометр для обнаружения металлов в 26 книгах и провели дополнительные лабораторные тесты.

В некоторых золотисто-желтых обложках они нашли крокоит и сульфат свинца — соединения, входящие в состав хромового желтого пигмента. Это тот же пигмент, который использовал Винсент ван Гог в своих знаменитых «Подсолнухах».

Концентрация хрома в обложках достигала 50 частей на миллион, что значительно превышает безопасный уровень в 4-25 частей на миллион, способный вызвать кожные реакции. Однако специалисты утверждают, что риск для посетителей библиотек невелик, так как желтый хром не так легко отслаивается от обложек.

Тем не менее более опасные пигменты, такие как изумрудно-зеленый на основе мышьяка, могут представлять больший риск, так как они легче отслаиваются.

Команда из Университета Липскомб планирует продолжить тестирование и внести результаты в проект «Ядовитая книга». Временно книги с потенциально опасными соединениями были запечатаны в пластиковые пакеты, а те, что содержат известные токсины, изъяты из обращения.