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Sceye запустила в США солнечный дирижабль для интернет-доступа

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Компания Sceye представила новый беспилотный дирижабль, который работает на солнечной энергии и предназначен для обеспечения доступа к интернету из стратосферы.

Дирижабль, длиной 65 метров, может подниматься на высоту от 18 288 до 19 812 метров и оставаться в заданном месте на несколько месяцев.

Этот дирижабль, Sceye HAPS, обеспечивает широкополосное интернет-соединение в удалённых районах, а также может мониторить климатические условия.

Он оснащён 4G-станциями, которые охватывают радиус более 140 километров. Солнечные панели на борту позволяют ему работать круглосуточно, заряжая батареи в течение дня.

Кроме Sceye, другие компании, такие как Thales Alenia Space и Lockheed Martin, также работают над аналогичными проектами.

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