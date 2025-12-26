Главная » Новости

Сборы Star Citizen приблизились к 1 млрд долларов и продолжают расти

Star Citizen может преодолеть отметку в 1 млрд долларов собранных средств уже в ближайшие полгода. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте проекта, общий объем привлечённого финансирования превысил 927 млн долларов. Основным источником доходов остаются пожертвования игроков и микротранзакции.

Динамика поступлений указывает на устойчивый рост. Только за 2025 год студия Cloud Imperium Games привлекла более 153 млн долларов. При сохранении текущих темпов показатель совокупных сборов может превысить 1 млрд долларов в первой половине 2026 года.

Проект под руководством Крис Робертс разрабатывается уже более 13 лет. Несмотря на длительный срок производства, Star Citizen по-прежнему находится в стадии альфа-версии. На это обратило внимание издание PC Gamer, задавшись вопросом о сроках выхода как самой многопользовательской игры, так и одиночной кампании.

Речь идет о сюжетном проекте Squadron 42, который создается параллельно со Star Citizen. Ранее геймдиректор сообщил о «полной проходимости» кампании. По заявлению разработчиков, релиз Squadron 42 запланирован на 2026 год.

Что касается Star Citizen, в студии прогнозируют её выход через один–два года после релиза одиночной кампании. Конкретные даты при этом пока не называются.

