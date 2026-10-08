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Сбой в Yandex Cloud вызвал перебои в работе российских сервисов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В России пользователи столкнулись с проблемами при работе ряда онлайн-сервисов, использующих облачную инфраструктуру Yandex Cloud. Причиной стали неполадки с электроснабжением в одном из дата-центров компании.

Технические проблемы возникли в ночное время и затронули ресурсы, работающие на базе облачных решений Яндекса. На сервисе Downdetector зафиксирован рост числа жалоб от пользователей.

Специалисты компании занимаются восстановлением работы инфраструктуры и устранением последствий сбоя.

Как уточнили в Yandex Cloud, неполадки затронули одну из зон доступности облачной платформы. Клиентам рекомендовали по возможности перенести рабочие нагрузки в другие зоны до завершения восстановления.

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