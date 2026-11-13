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Сбой Microsoft 365 затронул пользователей в 74 странах

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Пользователи Microsoft 365 столкнулись с перебоями в работе почты Outlook, сервиса видеосвязи Teams и помощника Copilot. По данным Downdetector, жалобы поступали из 74 стран. Первые сообщения о неполадках появились вечером 12 ноября. Microsoft подтвердила сбой и предупредила, что проблемы наблюдаются преимущественно у пользователей в Северной и Южной Америке, но могут возникать и в других регионах.

О перебоях сообщили и в Австралии. По данным телеканала SBS, проблемы с программами Microsoft возникли у школ, судов, полиции и контрразведки. Министерство внутренних дел Австралии связало неполадки с обновлением программного обеспечения. В утренней публикации «Коммерсанта» эта оценка приводилась как версия австралийского ведомства.

Число стран отражает географию обращений в Downdetector. По нему нельзя определить, сколько организаций и отдельных пользователей потеряли доступ к сервисам. Жалобы касались нескольких инструментов одного пакета, поэтому у организаций могли одновременно возникать проблемы с рабочей почтой и видеозвонками. О полном восстановлении доступа к моменту публикации издание не сообщало.

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