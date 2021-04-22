«Сбербанк» запустил в РФ приложение для фильтрации звонков от мошенников

Сбербанк в своем приложение для смартфонов запустил новую полезную функцию.

Теперь в мобильном приложении для смартфонов под управлением Android и iOS появилась функция отслеживания звонков и предупреждения о финансовых мошенниках.

Для работы нового сервиса компания ежедневно обрабатывает огромное количество сообщений о попытках мошенничества.

Для этого была создана модель анализа звонков, которая автоматически формирует базу для проверки.

На данный момент в базе содержится более 600 тыс. уникальных номеров, которые используют финансовые мошенники.

Для активации новой функции нужно зайти в раздел «Безопасность» и в настройках активировать кнопку «Проверять входящие звонки».