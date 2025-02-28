Сбербанк запустил «роуминг» для операторов QR-кодов

Теперь любой банк в России может подключиться к системе MultiQR, которая позволяет оплачивать покупки через собственные мобильные приложения по системе быстрых платежей (СБП). Эта технология доступна на 2 миллионах терминалов по всей стране.

Все банки могут бесплатно подключиться к новому сервису, и доработки займут около 2-3 недель. При сканировании QR-кода из мобильного приложения банка клиенты смогут легко и быстро оплачивать покупки. Процесс оплаты останется привычным и удобным для пользователей.

Банки не будут нести дополнительных затрат на использование сервиса, так как за подключение не взимается комиссия. Тарифы на межбанковские переводы останутся прежними. Протокол для подключения уже доступен на сайте, и банки могут им воспользоваться.

Представители Объединения банков отмечают, что такой сервис улучшит взаимодействие между различными операторами. Дмитрий Малых из Сбера подчеркнул, что новая технология позволит банкам интегрироваться друг с другом и обеспечит клиентам больше возможностей при оплате.