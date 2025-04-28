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Сбербанк запустил аренду сейфов через приложение «Сбербанк Онлайн»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса, который позволяет клиентам арендовать банковские сейфы прямо через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Это первое подобное решение на российском рынке: в настоящее время аналогичных услуг не предлагают другие крупные банки страны.

С помощью нового сервиса пользователи могут выбрать подходящий размер сейфа, определить удобное отделение для хранения и установить желаемый срок аренды — всё в онлайн-формате, без необходимости личного посещения офиса банка. Оплата аренды также осуществляется непосредственно через приложение.

После оформления аренды клиенту необходимо лишь посетить выбранное отделение для получения ключа и дальнейшего использования сейфа. Услуга рассчитана как на краткосрочное, так и на долгосрочное хранение ценностей.

Арендованные сейфы подходят для хранения важных документов, денежных средств, ювелирных изделий и других личных вещей. Новый сервис существенно упрощает процесс аренды, позволяя клиентам экономить время и управлять услугой в удобном для себя режиме.

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