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Сбербанк за полгода защитил свыше 180 миллиардов рублей своих клиентов

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За семь месяцев 2024 года Сбербанк помог своим клиентам сохранить около 180 миллиардов рублей от мошеннических действий. Заместитель председателя правления банка, Станислав Кузнецов, сообщил, что активность преступников по-прежнему высока.

Наиболее распространенные схемы включают звонки от людей, представляющихся правоохранительными органами или Центральным банком. Они пытаются убедить клиентов перевести деньги на «безопасные счета».

Также часто встречаются случаи взлома аккаунтов на «Госуслугах».

Кузнецов рассказал о случае, когда пожилая пара из Москвы чуть не потеряла квартиру из-за мошенников. Они были обмануты и должны были передать деньги курьеру. Благодаря вмешательству родственника и Сбербанка, продажу квартиры удалось остановить.

Банк рекомендует отключить авторизацию на сайтах микрофинансовых организаций через «Госуслуги» для повышения безопасности.

Источник: РИА Новости. 

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