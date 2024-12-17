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Сбербанк предложил своим пользователям восстановить приложения на iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Клиенты Сбербанка теперь могут самостоятельно установить приложения СберБанк Онлайн, СберИнвестиции и СберKids на iPhone, если ранее загружали их из App Store. Это удобно для тех, кто купил новый телефон или случайно удалил приложение.

Сбербанк предложил своим пользователям восстановить приложения на iPhone

Чтобы восстановить приложения, нужно скачать программу «Верни Сбер на iPhone» с официального сайта и использовать свой Apple ID.

Доступны только последние версии приложений, которые были ранее скачаны самостоятельно, а не установлены в офисе банка.

После установки рекомендуется отключить функцию автоматического удаления неиспользуемых приложений в настройках телефона.

Ксения Баринова из Сбербанка отметила, что это решение поможет пользователям легко получить доступ к банковским приложениям, не выходя из дома, особенно в преддверии новогодних праздников.

Источник: Сбер.

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