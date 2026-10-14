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Сбербанк подтвердил атаку на дата-центр в Саратовской области

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Сбербанк сообщил об атаке беспилотников на свой центр обработки данных, расположенный в Саратовской области. Как заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

По словам представителя кредитной организации, все системы банка продолжают функционировать в штатном режиме. Нарушений в работе сервисов не зафиксировано.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о последствиях атаки беспилотников на Балаково. В городе получили повреждения несколько жилых домов, погиб один человек. При этом объекты инфраструктуры продолжили работу.

По информации РБК, 11 октября также сообщалось о повреждении дата-центра «Яндекса» во Владимире, а 9 октября — об атаке на аналогичный объект в Калуге. В обоих случаях работа оборудования была нарушена.

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