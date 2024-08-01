Сбербанк поднял цены на уведомления по дебетовым картам

Сбербанк сообщил о предстоящем увеличении стоимости уведомлений для владельцев дебетовых карт. С 1 августа ежемесячная плата вырастет с 70 до 99 рублей, как передает РБК.

Однако для некоторых категорий клиентов эта услуга останется бесплатной. Владельцы кредитных и премиум-карт, а также подписчики «Сберпрайм Старт» смогут получать уведомления без платы.

Это уже второе повышение стоимости уведомлений — два года назад, с 1 августа 2022 года, Сбербанк увеличил цену с 60 до 70 рублей, ссылаясь на рост числа транзакций.