Главная » Новости

Сбербанк поднял цены на уведомления по дебетовым картам

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Сбербанк сообщил о предстоящем увеличении стоимости уведомлений для владельцев дебетовых карт. С 1 августа ежемесячная плата вырастет с 70 до 99 рублей, как передает РБК.

Однако для некоторых категорий клиентов эта услуга останется бесплатной. Владельцы кредитных и премиум-карт, а также подписчики «Сберпрайм Старт» смогут получать уведомления без платы.

Это уже второе повышение стоимости уведомлений — два года назад, с 1 августа 2022 года, Сбербанк увеличил цену с 60 до 70 рублей, ссылаясь на рост числа транзакций.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.