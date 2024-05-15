«Сбербанк Онлайн» и Tanks Blitz стали лидерами по числу скачиваний в RuStore

RuStore, популярный российский магазин приложений, отмечает достижение в 140 миллионов скачиваний приложений и игр со дня его создания.

Объем скачиваний увеличился втрое по сравнению с предыдущим годом.

В числе лидеров среди приложений находится Сбербанк Онлайн, которое стало самым популярным приложением в магазине, а среди игр выделяется Tanks Blitz.

Самые востребованные категории в RuStore включают финансовые приложения (36% всех скачиваний), полезные инструменты (13%) и игры (10%). Помимо приложений для онлайн-банкинга, в топе самых скачиваемых приложений также присутствуют 2ГИС, Ozon, МегаФон и ВКонтакте.

В игровом сегменте наиболее популярными жанрами являются экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные игры (10%).

Особый рост наблюдается в сфере игр с использованием дополненной реальности (AR), количество загрузок таких игр удвоилось за год.