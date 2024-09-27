СберАвто: Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio чаще всего покупали онлайн этим летом

Летом 2024 года россияне чаще всего покупали автомобили Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio через сервис СберАвто. По данным экспертов, японские автомобили составили 24% всех сделок, южнокорейские — 18%, а отечественные — 17%.

Среди популярных марок выделялись Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Доля продаж Lada возросла с 10% до 17%, а Toyota снизилась с 9% до 6%. 90% купленных автомобилей имели пробег, а средняя цена составила 1,1 миллиона рублей для подержанных машин и 1,35 миллиона для новых.

Лидерами по количеству сделок стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

В этом году полисы каско чаще всего оформляли владельцы Changan, Kia, Lada и Geely. В Москве чаще всего страховали Mercedes-Benz, в Московской области — Lada и Kia, а в Санкт-Петербурге — Kia и Changan.

Наибольшие страховые суммы за лето были у автомобилей Rolls-Royce, Land Rover и Mercedes-Benz, а выплаты получили владельцы Mercedes-Benz GLC и Lexus RX 300.

Михаил Волков из СберСтрахования сообщил, что количество оформленных полисов каско увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, и китайский бренд Changan стал более популярным, обогнав Kia. Доля китайских машин в полисах каско выросла на 23%.